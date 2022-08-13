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Мэр румынского города Яссы захотел передать запасы газа Молдавии в качестве помощи

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Depositphotos

Михай Кирикэ, мэр румынского города Яссы, попросил правительство страны разрешить передачу запасов газа, которые есть у Румынии, Молдавии в условиях энергетического кризиса, пишет РИА «Новости».

«Мы понимаем проблемы, с которыми Молдавия столкнется следующей зимой. Учитывая, что муниципалитет Яссы уже закупил необходимое топливо, я обращаюсь к правительству Румынии с просьбой доставить в Молдавию запасы природного газа, который использовался бы для отопления нашего города», — заявил градоначальник.

Кирикэ рассказал, что мэрия города Яссы подписала договор о покупке 140 тыс. тонн энергетического угля. Этот ресурс нужен для работы централизованной системы горячего водоснабжения и теплоэнергоснабжения предстоящей зимой. В связи с этим город может поделиться запасами с соседней Молдавией.

В начале месяца председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5. А затем заявил, что «Молдовагаз» не сможет заплатить «Газпрому» за газ, который страна потребит в августе.

На этой неделе экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил мнение, согласно которому нынешние власти республики намеренно предпринимают действия к тому, чтобы энергетическая компания «Молдовагаз» не смогла расплатиться с «Газпромом».

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