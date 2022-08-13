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Johnson & Johnson прекратит выпуск детской присыпки на основе талька

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Global Look Press

Компания Johnson & Johnson перестанет выпускать детскую присыпку на основе талька в 2023 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление компании.

Детская присыпка на основе талька, которая не продается в США и Канаде с 2020 года, стала причиной десятков тысяч судебных исков, поданных женщинами, страдающими от рака яичников после использования обычного талька.

В компании Johnson & Johnson настаивают на безопасности продукта.

«Наша позиция в отношении безопасности нашего косметического талька остается неизменной. Мы твердо поддерживаем десятилетия независимого научного анализа, проведенного медицинскими экспертами по всему миру, который подтверждает, что детская присыпка Johnson's на основе талька безопасна, не содержит асбеста и не вызывает рак», — заявили в компании.

Ранее сообщалось, что производители российской косметики могут столкнуться с нехваткой ингредиентов.

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