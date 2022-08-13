В Молдавии не планируют компенсировать производителям затраты после увеличения цен на газ

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу заявил, что власти не будут компенсировать компаниям стоимость энергоресурсов после увеличения цен на газ. Об этом министр сказал в эфире интернет-канала RliveTV.

Однако, по его словам, Кишинев готов поддержать программы по снижению энергозатратности производителей продукции.

«Основное направление для нас — поддержка граждан и прежде всего уязвимых категорий. Лучшим решением для экономических агентов является стимулирование программ модернизации, возобновляемых установок, чтобы повысить их энергетическую независимость и уменьшить затраты», — сказал Гайбу.

Глава Минэнерго республики назвал это решение справедливым, поскольку производители, которые используют газ, включают свои дополнительные траты в цену на продукцию, тем самым перекладывают нагрузку на граждан.

В начале месяца председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.