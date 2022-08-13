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В Молдавии не планируют компенсировать производителям затраты после увеличения цен на газ

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу заявил, что власти не будут компенсировать компаниям стоимость энергоресурсов после увеличения цен на газ. Об этом министр сказал в эфире интернет-канала RliveTV.

Однако, по его словам, Кишинев готов поддержать программы по снижению энергозатратности производителей продукции.

«Основное направление для нас — поддержка граждан и прежде всего уязвимых категорий. Лучшим решением для экономических агентов является стимулирование программ модернизации, возобновляемых установок, чтобы повысить их энергетическую независимость и уменьшить затраты», — сказал Гайбу.

Глава Минэнерго республики назвал это решение справедливым, поскольку производители, которые используют газ, включают свои дополнительные траты в цену на продукцию, тем самым перекладывают нагрузку на граждан.

В начале месяца председатель правления «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что, начиная с 1 августа, стоимость поставок российского газа для Молдавии вырастет почти в полтора раза. По его словам, цена за тысячу кубометров газа поднимется с $980 до $1458,5.

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