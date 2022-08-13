Bloomberg: стекольная компания Riedel может остановить производство из-за газового кризиса

Представитель австрийской династии производителей стекольной продукции Максимилиан Ридель заявил об угрозе остановки производства, причиной которой является газовый кризис в Европе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«В настоящее время и, по крайней мере, в ближайшие годы мы зависим исключительно от газа... На данный момент нет ни одного поставщика энергии, который согласился бы с нами [на заключение контракта о поставках — «Газета.Ru»] на три года или даже на 12 месяцев, поэтому нам приходится покупать энергию день за днем», — рассказал господин Ридель.

Представитель династии пояснил, что старинные печи, которые используются для плавки стекла, могут выйти из строя, если приостановить производство даже на короткое время.

Компания Riedel занимается производством стекольной продукции с XVIII века.

Ранее сообщалось, что Польше хватит газа до декабря 2022 года, а затем страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.