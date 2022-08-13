Глава подразделения компании «Этажи» назвал опасные для инвестиций виды недвижимости

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев перечислил опасные для инвестиций виды недвижимости, пишут «Известия».

По его словам, примерно 12-15% россиян покупают недвижимость для инвестиций.

Зайцев считает, что для покупки недвижимости с целью инвестиций стоит отказаться от квартир с большой площадью, так как они медленнее растут в цене. Более востребованными остаются однокомнатные квартиры и студии. Также не стоит вкладывать деньги в проекты, которые реализуются без проектного финансирования и рискуют превратиться в долгострой.

Высокий риск для инвесторов могут представлять аварийные дома и дома под снос, которые могут привлечь низкой ценой.

«Для неопытных инвесторов опасно приобретать специфическую недвижимость типа малосемеек и пансионатов в старом жилом фонде, коммунальных квартир и комнат в общежитиях. Хотя в том же Санкт-Петербурге коммунальные квартиры для опытных инвесторов являются очень привлекательной идеей для инвестиций, когда они приобретаются с целью дальнейшего разделения на студии», — добавил Зайцев.

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