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Глава подразделения компании «Этажи» назвал опасные для инвестиций виды недвижимости

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Wikimedia

Руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев перечислил опасные для инвестиций виды недвижимости, пишут «Известия».

По его словам, примерно 12-15% россиян покупают недвижимость для инвестиций.

Зайцев считает, что для покупки недвижимости с целью инвестиций стоит отказаться от квартир с большой площадью, так как они медленнее растут в цене. Более востребованными остаются однокомнатные квартиры и студии. Также не стоит вкладывать деньги в проекты, которые реализуются без проектного финансирования и рискуют превратиться в долгострой.

Высокий риск для инвесторов могут представлять аварийные дома и дома под снос, которые могут привлечь низкой ценой.

«Для неопытных инвесторов опасно приобретать специфическую недвижимость типа малосемеек и пансионатов в старом жилом фонде, коммунальных квартир и комнат в общежитиях. Хотя в том же Санкт-Петербурге коммунальные квартиры для опытных инвесторов являются очень привлекательной идеей для инвестиций, когда они приобретаются с целью дальнейшего разделения на студии», — добавил Зайцев.

Ранее власти Египта забрали у москвича квартиру из-за обмана его подруги-риелтора.

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