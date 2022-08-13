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В парламенте Франции заявили о рекордно низких запасах топлива в стране

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Depositphotos

Депутат Национального собрания Франции Изабель Валантен заявила о рекордно низких запасах топлива в стране. Об этом пишет RT.

По информации издания, власти Франции предложили гражданам готовиться к зиме уже сейчас.

«С начала конфликта на Украине [во Франции — «Газета.Ru»] растет дефицит различных ресурсов. Полупроводники, сырье, зерновые... Затронуты многочисленные сектора, что вызывает общий рост цен. Так, в частности, происходит и с ископаемыми энергоносителями, которые постоянно дорожают, притом что их запасы находятся на рекордно низком уровне», — рассказала Валантен.

Депутат добавила, что сейчас ситуация в энергетике остается под контролем. Однако зимой она может стать неуправляемой, и рост цен может отразиться на покупательской способности граждан. Она предложила уже сейчас разработать «механизм, который позволит подтолкнуть потребителей к тому, чтобы заранее пополнить свои запасы в начале осени 2022 года, чтобы лучше подготовиться к зиме».

Ранее сообщалось, что Великобритания может отключить электричество в домах при нехватке газа зимой.

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