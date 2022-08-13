S&P и Fitch: дефолтом Украины можно считать отсрочку платежей по госдолгу

Агентства S&P и Fitch считают договоренность Украины об отсрочке платежей по госдолгу дефолтом, пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, долгосрочные и краткосрочные рейтинги Украины снижены до выборочного дефолта и ограниченного дефолта соответственно. При этом рейтинг по выпуску еврооблигаций снижен до дефолта.

В S&P и Fitch считают, что украинские власти допустили дефолт, так как договорились об отсрочке платежей по еврооблигациям на 24 месяца.

«Как мы понимаем, необходимое большинство держателей еврооблигаций Украины <...> приняли предложение. Мы считаем эту реструктуризацию долга проблемной в соответствии с нашими определениями рейтингов», — заявили в агентстве S&P.

Ранее агентство S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC». Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу данной страны — негативный.