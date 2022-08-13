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«Роснефть» предупредила о последствиях для ФРГ из-за замещения российской нефти

«Роснефть» спрогнозировала рост цен на нефть в ФРГ из-за замены российского Urals

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РОСНЕФТЬ

«Роснефть» спрогнозировала рост цен на топливо в ФРГ при замещении нефти на НПЗ РСК Raffinerie GmbH в городе Шведте, передает ТАСС.

В компании сообщили, что в связи со сложившейся ситуацией с поставками нефти в Европу акционеры завода рассматривают разные варианты по использованию при переработке топлива сортов нефти, отличных от российского Urals, в частности прорабатываются возможности по диверсификации маршрутов поставок сырья на НПЗ и смешению различных сортов нефти. В связи с этим в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК.

В «Роснефти» отметили, что стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти по долгосрочным контрактам, транспортировка нефти танкерами также обойдется дороже. В компании посчитали, что дополнительные затраты от замещения Urals альтернативным сырьем составят до $20 млн.

Кроме того, трубопровод из порта Росток позволяет загрузить НПЗ сырьем лишь наполовину в отличие от нефтепровода «Дружба», напомнили в «Роснефти». В российской компании подчеркнули, что заместить эти объемы невозможно «как физически, так и технологически».

Ранее в Минэкономики ФРГ заявили, что НПЗ РСК не освободят от эмбарго ЕС на поставки российской нефти, завод получает нефть Urals по трубопроводу «Дружба», транзит сырья по которому не попал под санкции Евросоюза.

Германия планирует полностью отказаться от поставок нефти из России до конца 2022 года.

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