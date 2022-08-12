Transpetrol: поставки нефти по «Дружбе» в Чехию будут возобновлены 12 августа в 20:00

Поставки нефти по южному участку нефтепровода «Дружба» в Чехию через Украину возобновятся в восемь вечера 12 августа. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на словацкую компанию Transpetrol, которая обслуживает словацкий участок трубопровода.

«Сегодня вечером в 20:00 возобновляется перекачка нефти в Чехию», — сказала помощник главы словацкой компании-оператора Линда Вашковичова.

При этом Словакия получает российскую нефть по «Дружбе» с 10 августа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft («Словнафт») и источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

До этого в «Нафтогаз Украины» заявили, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.