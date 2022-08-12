В ООН сообщили о рекордном дефиците средств на гуманитарную помощь

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщил, что организация столкнулась с рекордным дефицитом средств на гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».
«Дефицит превышает 33 миллиарда долларов. <...> Это самый большой разрыв за всю историю», — сказал он.
Лерке отметил, что на данный момент в распоряжении организации есть $15 млрд для предоставления гуманитарной помощи странам по всему миру, в то время как требуется $48,7 млрд.
Политик подчеркнул, что $15 млрд — это самая большая сумма, которую удавалось когда-либо собрать, а потребности в помощи растут быстрее, чем поступает финансирование.
По его словам, все больше людей нуждаются в гуманитарной помощи из-за вооруженных конфликтов и климатических изменений.
Ранее в ООН предупредили о риске массового голода в мире из-за продовольственного кризиса.
Кроме того, в организации выразили сожаление тем, что конфликт на Украине затмил важность борьбы с изменением климата.