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В ООН сообщили о рекордном дефиците средств на гуманитарную помощь

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам Йенс Лерке сообщил, что организация столкнулась с рекордным дефицитом средств на гуманитарную помощь, передает РИА «Новости».

«Дефицит превышает 33 миллиарда долларов. <...> Это самый большой разрыв за всю историю», — сказал он.

Лерке отметил, что на данный момент в распоряжении организации есть $15 млрд для предоставления гуманитарной помощи странам по всему миру, в то время как требуется $48,7 млрд.

Политик подчеркнул, что $15 млрд — это самая большая сумма, которую удавалось когда-либо собрать, а потребности в помощи растут быстрее, чем поступает финансирование.

По его словам, все больше людей нуждаются в гуманитарной помощи из-за вооруженных конфликтов и климатических изменений.

Ранее в ООН предупредили о риске массового голода в мире из-за продовольственного кризиса.

Кроме того, в организации выразили сожаление тем, что конфликт на Украине затмил важность борьбы с изменением климата.

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