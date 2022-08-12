Во «Вкусно — и точка» изучат заявку в Роспатент на ритуальный бренд «Грустно и точка»

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» сообщили, что изучают заявку в Роспатент на ритуальный бренд «Грустно и точка» похоронной компании «Ритуал.рус», которая захотела зарегистрировать бренд «Грустно и точка». Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе сети.

«Комментировать чужое название мы не будем. Можем сказать, что изучаем этот кейс», — сообщила представитель «Вкусно — и точка» Наталья Меркушова.

Ранее 12 августа новостное агентство «Москва» сообщило, что в Роспатент поступила заявка на регистрацию похоронного бренда «Грустно и точка». Под ним компания «Ритуал.рус» намерена изготавливать памятники, гробы, а также оказывать ритуальные услуги – бальзамирование, эксгумацию, уход за могилами и почетный караул во время похорон.

Владельцем ООО «Ритуал.рус» является столичный предприниматель Олег Шелягов, которого считают одним из крупнейших игроков на рынке ритуальных услуг Москвы и России.

Это уже не первая попытка ритуальщиков сыграть на сходстве с названием «Вкусно — и точка». В начале августа городской похоронный сервис «Ритуал» из Новомосковска Тульской области запустил рекламную компанию с фразой «Грустно и точка», которая появлялась на экране в местном торговом центре.