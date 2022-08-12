Аналитик Родионов предсказал непростую зиму для Европы из-за поставок газа

Предстоящая зима для Европы будет непростой из-за ситуации с поставками газа. Об этом порталу oilcapital.ru. заявил эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

«В случае заполнения ПХГ на 100% европейским потребителям все равно придется закупать трубопроводный газ из сопредельных регионов, а также конкурировать с Азией. А значит, ближайшая зима для региона не будет легкой», — отметил Родионов.

По его словам, увеличение импорта сжиженного природного газа (СПГ) не смогло полностью компенсировать уменьшение поставок из России. Из-за этого закачка в европейские подземные хранилища в июне и июле сократилась на 20%. При этом цены на газ в Европе снова достигли максимальных показателей.

Он добавил, что при сохранении июльских темпов закачки газа, Европе придется конкурировать с азиатскими странами.

10 августа в блоге трех экономистов Европейского механизма стабильности (ESM) сообщалось, что если в еврозону не будет поставок газа из России, ее запасы истощатся к концу текущего года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой. Как утверждают аналитики, подобный сценарий возможен в случае полного прекращения поставок российского газа.