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Норвегия подключит к электросети платформы на шельфе ради увеличения поставок газа в ЕС

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Gustau Nacarino/Reuters

Норвегия планирует нарастить экспорт газа в Евросоюз (ЕС), подключив к электричеству прибрежные платформы по добыче углеводородов. Об этом сообщает телекомпания NRK, ссылаясь на представителей Ассоциации нефтегазовой отрасли королевства Offshore Norg.

«Такой шаг Осло имеет большое значение для Европы, которая буквально кричит о помощи из-за нехватки голубого топлива. Дополнительное сырье для экспорта будет получено с помощью поставляемого с материка по кабелям электричества», — отметили в телекомпании.

В Offshore Norge подсчитали, что благодаря этим мерам, увеличение экспорта в Европу составит около 31 ТВт•ч ежегодно, что равноценно четверти потребления самой Норвегией или 2,5% от всех поставок в ЕС. Коме того, выбросы углекислого газа сократятся на 9%.

В телекомпании указали, что проект будет стоить 50 млрд норвежских крон ($5,5 млрд), где 40 млрд ($4,4 млрд) пойдет от государства, а остальную суммы выделит нефтегазовая компания Equinor.

В середине июля на сайте газотранспортного оператора Gassco сообщалось, что экспорт газа из Норвегии в страны Европы полностью восстановился после ликвидации последствий аварии на месторождении Sleipner.

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