В ФРГ осенью снизят до 19°С температуру отопления в общественных зданиях

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что общественные здания с осени будут отапливаться максимум до 19°С. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов», — заявил Хабек.

По его словам, в ночное время также не будут подсвечиваться здания, памятники и рекламные объекты. Он добавил, что правительство страны планирует издать постановление по закону об энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Германии заработала первая из угольных электростанций на территории страны, которые ранее были отключены в рамках перехода на зеленую энергетику, но оставались в резерве. Угольная электростанция, управляемая чешским концерном EPH, находится рядом с Ганновером.