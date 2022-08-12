Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жанна д'Арк станет небинарной персоной в британском спектакле 14:50
Цена российского электромобиля Evolute i-Pro составит около 3 млн рублей 14:50
Президент «Урала» подтвердил, что в Екатеринбурге Оздоев заработал бы... 14:47
«Скопинского маньяка» Виктора Мохова отправили под домашний арест 14:46
61-летняя Джулианна Мур опубликовала фото в купальнике и без макияжа 14:43
В Воронежской области мужчина избил учительницу, заступившуюся за детей... 14:41
Business Insider: при залитии ноутбука водой следует раскрыть его и поставить... 14:39
РИА «Новости»: бойцы украинского батальона «Айдар» обстреляли детсад... 14:39
МИД возмутился отказом Токио приглашать посла РФ на мероприятия в Хиросиме и... 14:38
Врач СКА о гибели 14-летнего хоккеиста: или его плохо обследовали, или это недостаток... 14:37
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ФРГ осенью снизят до 19°С температуру отопления в общественных зданиях

close
100%
Depositphotos

Вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек сообщил, что общественные здания с осени будут отапливаться максимум до 19°С. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung.

«Общественные помещения, за исключением, конечно, больниц и социальных объектов, должны отапливаться только до 19 градусов», — заявил Хабек.

По его словам, в ночное время также не будут подсвечиваться здания, памятники и рекламные объекты. Он добавил, что правительство страны планирует издать постановление по закону об энергетической безопасности.

Ранее сообщалось, что в Германии заработала первая из угольных электростанций на территории страны, которые ранее были отключены в рамках перехода на зеленую энергетику, но оставались в резерве. Угольная электростанция, управляемая чешским концерном EPH, находится рядом с Ганновером.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть