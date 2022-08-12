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Центробанк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2025 год на уровне 5-6%

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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Центробанк России прогнозирует среднюю ключевую ставку на 2023 год на уровне 5-6%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Сообщается, что Центробанк планирует устанавливать ключевую ставку таким образом, чтобы годовая инфляция снизилась до 4% в 2024 году и оставалась в дальнейшем на этом уровне. Снижение инфляции до целевого уровня займет более 1,5 лет и завершится к 2024 году.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 10,5–10,8% годовых в 2022 году, 6,5–8,5% годовых в 2023 году и 6,0–7,0% годовых в 2024 году. К 2025 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон», — говорится в докладе ЦБ.

При этом в пресс-службе регулятора добавляют, что повышение потенциала экономики РФ за счет низкой ключевой ставки может привести к негативным последствиям для ценовой стабильности.

Ранее рынок необеспеченного кредитования в июле после провала с марта по май и слабого роста в июне почти вернулся к уровням начала 2022 года.

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