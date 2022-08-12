Reuters: Казахстан захотел продавать до 1,5 млн тонн нефти в год через Баку в обход России

Казахстан планирует продавать 1,5 млн тонн нефти в год через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан в обход России. Об этом сообщает Reuters.

Казахстан намерен поставлять и продавать часть своей нефти — около 100 тыс. баррелей в сутки, или 8% от объема транспортируемой при помощи Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) — в обход России, через азербайджанские трубопроводы. Это произошло из-за того, что суд Новороссийска приостановил на 30 суток деятельность КТК из-за нарушений плана ликвидации аварийных разливов нефти, поэтому страна стала искать альтернативные пути поставок.

В агентстве указали, что казахстанский «Казмунайгаз» уже ведет переговоры с Госнефтекомпанией Азербайджана. При этом стороны собираются подписать договора о транспортировке уже к концу августа, а сами поставки начнутся осенью.

По данным источников, Казахстан также рассчитывает, что 3,5 млн тонн нефти будет ежегодно, начиная с 2023 года, проходить по другому азербайджанскому трубопроводу — Баку — Супса.

В начале августа РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы КТК-Р, сообщил, что компания вновь сократила прокачку нефти в Россию. Причиной сокращения объема подачи сырья на российскую территорию КТК назвало ремонт на трубопроводе и остановку производства нефти на месторождении Кашаган.