В «Транснефти» подтвердили поступление платежа за транзит нефти через Украину в Чехию

Платеж за транзит нефти через Украину в Чехию поступил в банк. Об этом РИА «Новости» заявил советник президента «Транснефти» Игорь Демин.

«Есть информация о поступлении денег на счет банка-получателя. Ждем подтверждения о прохождении средств от «Укртранснафты», чтобы можно было открыть прокачку на Чехию», — отметил Демин.

По его словам, все проведенные платежи в дальнейшем будут учтены при взаиморасчетах.

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на словацкий комбинат Slovnaft («Словнафт») и источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что один из европейских банков проведет платеж за транзит российской нефти через Украину. Отмечается, что банк поменял решение относительно ранее заблокированного платежа между транзитными компаниями за транзит и в итоге принял его.

До этого в «Нафтогаз Украины» заявили, что компания «Укртранснафта» возобновила транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» в направлении Словакии и Венгрии.