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Центробанк России отозвал лицензию на проведение операций у АО «Кросна-Банк»

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято из-за нарушений банком федеральных законов и нормативных актов Банка России. Кроме того, «Кросна-Банк» занимался отмыванием доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированием терроризма.

По информации регулятора, с 2019 года банк был операционно убыточен. Кроме того, кредитная организация совершала подозрительные операции по выводу денежных средств за рубеж.

Также сообщается, что Банк России аннулировал лицензию «Кросна-Банк» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее стало известно, что Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО РНКО «Синергия».

До этого сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер».

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