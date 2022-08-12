Центробанк России отозвал лицензию на проведение операций у АО «Кросна-Банк»

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества «Кросна-Банк». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Соответствующее решение было принято из-за нарушений банком федеральных законов и нормативных актов Банка России. Кроме того, «Кросна-Банк» занимался отмыванием доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированием терроризма.

По информации регулятора, с 2019 года банк был операционно убыточен. Кроме того, кредитная организация совершала подозрительные операции по выводу денежных средств за рубеж.

Также сообщается, что Банк России аннулировал лицензию «Кросна-Банк» на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Ранее стало известно, что Центральный банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО РНКО «Синергия».

До этого сообщалось, что Банк России отозвал лицензию у Небанковской кредитной организации (НКО) «Финчер».