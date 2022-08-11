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ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире на 300 тыс. баррелей в сутки

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Heinz-Peter Bader/Reuters

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизила прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2022 году на 300 тысяч баррелей, до 3,1 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в докладе организации за август.

«На 2022 год прогнозируется рост мирового спроса на нефть на 3,1 млн баррелей в сутки, что на 0,3 млн баррелей в сутки ниже оценки прошлого месяца с учетом некоторых региональных пересмотров», — говорится в материалах организации.

Отмечается, что общий спрос на сырье составит в среднем 100,03 млн баррелей в сутки. Картель полагает, что росту потребления углеводородов в 2022 году поспособствует рост спроса на топливо для промышленности и транспорта. Спрос на эту продукцию, в свою очередь, повысится благодаря восстановлению экономической активности. Наибольший прирост обеспечат Северная и Южная Америка, в особенности США.

Прогноз на следующий год не меняли. В ОПЕК ожидают рост спроса на углеводороды на 2,7 млн баррелей в сутки. Таким образом, мировой спрос на нефть в 2023 году составит 102,72 млн баррелей в сутки.

Ранее 11 августа пресс-служба Международного энергетического агентства (МЭА) сообщила, что мировая добыча нефти в 2022 году поднимется еще на 4,8 млн баррелей в сутки, что в совокупности составит 100 млн баррелей в сутки.

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