Представители нескольких немецких политических партий считают, что отказ ФРГ от «Северного потока — 2» обернется мрачными последствиями для немецкой экономики, вплоть до массовых протестов. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

По информации издания, немецкие политики сходятся во мнении, что из-за повышения цен на топливо запуск российского газопровода является необходимостью.

Так, заместитель главы депутатской группы ХДС в парламенте земли Бранденбург Франк Боммерт отметил, что промедление в этом вопросе грозит Германии народными бунтами.

«Если цены продолжат расти, в какой-то момент люди выйдут на улицы», — уверен он.

Глава партии АдГ Тимо Шрупалла в интервью изданию и вовсе потребовал отменить санкции, введенные в отношении России, а также отменить запрет на эксплуатацию «Северного потока — 2». Кристина Баум, представляющая эту же партию, даже разместила открытую петицию «Запустите, наконец, «Северный поток — 2».

Баум подчеркнула, что до спецоперации РФ на Украине запуск уже заполненного топливом и стоящего под давлением газопровода откладывали из-за прямого давления на Берлин из Вашингтона.

«Мы должны быть счастливы иметь возможность получать российский газ так дешево и с такими надежными поставками», — отметила она.

В материале также указывается, что представители самых разных политических и экономических течений в ФРГ имеют общие взгляды на ситуацию с «СП-2».

Ранее американское издание Foreign Affairs писало, что Германия якобы потеряла доверие Евросоюза на фоне тесных взаимоотношений с Россией в отрасли энергетики.