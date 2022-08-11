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Reuters: США временно отложили решение по пошлинам на товары из КНР из-за Тайваня

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Depositphotos

Власти США временно отложили возможные варианты по пошлинам на товары из КНР из-за ситуации с Тайванем, пишет Reuters.

По информации агентства, причиной отсрочки решения по вопросу пошлин на товары из КНР стали учения Пекина у берегов Тайваня. Американское правительство из-за растущей инфляции несколько месяцев пытается решить вопрос с пошлинами, введенными на товары из Китая администрацией бывшего президента Дональда Трампа. Чиновники США рассматривали вариант отмены ряда тарифов и введение новых.

Сообщается, что из-за реакции Пекина на визит спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань власти США решили отложить все варианты, чтобы Пекин не счел введение новых мер обострением ситуации.

«Я думаю, что Тайвань изменил все», — сообщил источник агентства.

Ранее в США рекомендовали отменить пошлины на азотные удобрения из России.

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