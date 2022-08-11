У Германии могут возникнуть экономические проблемы из-за пересохшего Рейна

По немецкой реке Рейн транспортировались 80% всех перевозимых по воде грузов в стране. Сейчас уровень водной артерии снизился до опасных значений.

The Daily Mail пишет, что уже на этой неделе река может стать непроходимой для барж, что поставит под угрозу жизненно важные для страны поставки.

В 2018 году Европа пережила последнюю крупную засуху, тогда Рейн закрывался для грузовых судов на 132 дня, это едва не спровоцировало рецессию в ФРГ.

В 2022 году расходы на перевозку грузов по реке уже выросли в пять раз, а экономисты подсчитали, что перебои могут снизить общий экономический рост Германии в этом году на 0,5 %.

Старший научный сотрудника Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии Андреа Торети говорит, что в текущем году ситуация может быть опаснее, чем в 2022.

Ранее более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за исторической засухи. Министр комплексных экологических преобразований Франции Кристоф Бешу во время визита в один из департаментов, расположенный на юго-востоке страны, сообщил, что власти организовали поставки питьевой воды в пострадавшие регионы на грузовиках. Он также указал, что «вопрос в том, чтобы ужесточить определенный ряд ограничений», чтобы не произошло ухудшения ситуации.

По его словам, страна оказалась во власти «исторической засухи».