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Представитель Slovnaft Молнар: нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать в Словакию

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Ana Maria Otero/AP

Нефть по трубопроводу «Дружба» начала поступать на территорию Словакии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря НПЗ Slovnaft Антона Молнара.

«Первые литры нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» поступили на территорию Словакии, на линейную производственно-диспетчерскую станцию «Будковце», — сказал Молнар.

Он также добавил, что утром 11 августа нефть ожидают на комбинате Slovnaft в Братиславе.

Ранее сообщалось, что словацкая компания Slovnaft и венгерская MOL перевели средства за транзит по нефтепроводу «Дружба» украинской стороне. Как отмечалось, украинская транспортная компания положительно отреагировала на предложение Slovnaft и MOL оплатить транзитные сборы за транспортировку нефти.

4 августа Украина остановила транзит российской нефти, идущей по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию. В российской компании «Транснефть» объяснили, что не смогли оплатить услуги «Укртранснафта» из-за санкций ЕС. Договор с Украиной на транзит нефти действует до 1 января 2030 года, однако украинская сторона осуществляет транспортировку только по 100%-й предоплате.

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