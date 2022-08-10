МВД Украины арестовало российскую долю в совместной фармкомпании

МВД Украины сообщило в Telegram-канале об аресте российской доли капитала в фармацевтическом предприятии стоимостью почти $27 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен [$27 млн — прим. Газеты.Ru]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Объем ее дохода составил $355 млн по данным за 2020 год.

С начала спецоперации на Украине арестовали целый ряд активов российских компаний.

Так, например, ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что активы украинских компаний, якобы принадлежащих «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», арестованы в стране.

В ведомстве подчеркнули, что, по инициативе СБУ, были арестованы 2,1 млрд гривен активов (порядка $61 млн по курсу Национального банка Украины).