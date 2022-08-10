Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В России могут возникнуть проблемы с изготовлением автомобильных номеров 18:21
В Башкирии 16-летняя девушка напала на пенсионерку из-за просьбы не шуметь 18:20
Экс-игрок «Зенита» Аршавин заявил, что Дзюба выбирает себе клуб по цене и... 18:20
В Минобороны Белоруссии заявили о желании сотрудничать с НАТО... 18:19
Леонид Барац из «Квартета И» попросил не называть Шахназарова человеком 18:19
Климатологи предупредили, что из-за жарких ночей мировая смертность может вырасти... 18:15
Минздрав России продлил срок годности вакцин «Спутник V» от шести месяцев... 18:12
Молдавия не сможет в августе заплатить «Газпрому» за топливо 18:12
Композитор раскрыл скрытый смысл хита Шатунова «Белые розы» 18:11
Samsung представила смарт-часы Galaxy Watch 5 со встроенным градусником 18:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

МВД Украины арестовало российскую долю в совместной фармкомпании

МВД Украины ообщило об аресте российской доли капитала в фармкомпании в почти $27 млн

close
100%
Донат Сорокин/РИА «Новости»

МВД Украины сообщило в Telegram-канале об аресте российской доли капитала в фармацевтическом предприятии стоимостью почти $27 млн. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Наложен арест на российскую долю капитала фармацевтического предприятия стоимостью почти миллиард гривен [$27 млн — прим. Газеты.Ru]», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о компании-дистрибьюторе и поставщике лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. Объем ее дохода составил $355 млн по данным за 2020 год.

С начала спецоперации на Украине арестовали целый ряд активов российских компаний.

Так, например, ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что активы украинских компаний, якобы принадлежащих «Газпрому», «Роснефти» и «Росатому», арестованы в стране.

В ведомстве подчеркнули, что, по инициативе СБУ, были арестованы 2,1 млрд гривен активов (порядка $61 млн по курсу Национального банка Украины).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть