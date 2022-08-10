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В Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ

Нидерланды стали страной с самой высокой ценой газа, ранее место лидера занимала Швеция

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Depositphotos

В Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ. Об этом сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике.

Ранее лидирующую позицию по величине цен на газ в Европе занимала Швеция, жители которой платили почти 24 цента за киловатт-час, или €2,31 за кубометр газа. Нидерланды же были на втором месте с 23 центами за киловатт-час, или €2,25 за кубометр газа, однако всего за несколько недель обогнали Швецию.

Теперь же нидерландские граждане платят около 28 центов за киловатт-час, или €2,76 за кубометр газа.

«Если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется [в экономике Нидерландов]», — говорится в пресс-релизе.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер высказал мнение, что если все страны Евросоюза (ЕС) будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на топливо.

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