В минфине Германии рассказали о мерах поддержки населения со следующего года

Глава министерства финансов Кристиан Линднер Германии рассказал о мерах поддержки населения со следующего года в связи с повышением цены на газ, сообщает РИА «Новости».

«Многие столкнулись с ростом цен на газ, энергию, продовольствие. Одновременно экономические перспективы страны стали хрупкими. Мы видим, что прогнозы экономического роста корректируются в сторону понижения <...> Правительство ФРГ в этом году выдвинуло два значительных пакета мер для поддержки людей и компаний. В следующем году мы намерены продолжить эту работу», — пояснил Линдер.

Начиная с 1 января 2022 года, вводятся также новые страховые выплаты, направленные на оказание помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Ранее глава регулятора Германии призвал экономить газ, чтобы стабилизировать цены на топливо.

5 августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы. Цель меры — сэкономить газ на предстоящую зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.