В Сбербанке высказались о кредитовании в инвалюте

Зампред правления Сбербанка Попов заявил, что банк всегда консервативно оценивал риски кредитов в иностранной валюте. Его цитируют «Ведомости».

Как напомнил Попов, общее правило состоит в том, чтобы предоставлять кредиты в иновалюте только тем компаниям, которые имеют достаточный объем экспортной выручки — таким образом они меньше подвержены валютному риску.

Накануне президент Владимир Путин подписал указ, сoгласно которому российские кредитные организации, имеющие замороженные активы в инoстранной валюте за рубежом, временно смогут не исполнять обязательства по вкладам бизнеса в этой валюте и приостановить некоторые операции с ними.

ЦБ пояснил детали указа президента — закон касается только тех организаций, которые подпали под санкции после вступления распоряжения в силу — 8 августа.

Ранее Сбер объявил о начале приема заявок по новой льготной программе инвесткредитования. Предприятия МСП смогут получить финансирование под 3,0-4,5% годовых.