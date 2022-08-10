«Ведомости»: Минфин предложил освободить от налогов разработчиков программ для военных

Министерство финансов РФ предложило освободить от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) разработчиков программ военного, специального и двойного назначения. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект.

Документ предусматривает внесение поправок в статью 149 Налогового кодекса, его внесение в правительство запланировано на октябрь 2022 года, а в феврале 2023 года ему направят в Госдуму, сообщает издание.

Согласно проекту, льгота по НДС коснется передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр, который ведет Роспатент на основе информации Минобороны, ФСБ и Службы внешней разведки.

В этот список федеральной службы входят результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения, отмечается в материале.

Законопроектом также предлагается освободить от уплаты налога передачу прав на использование таких программ и баз данных.

В июле Минфин предложил законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России.