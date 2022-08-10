Эмбарго ЕС и Британии на поставки российского угля вступит в силу 10 августа

В среду, 10 августа, вступит в силу эмбарго на перевозку угля и других твердых ископаемых видов топлива через территорию Евросоюза и на их поставку в страны сообщества из РФ, передает «Интерфакс», ссылаясь на документ ЕС.

Эмбарго на импорт угля из России с этого дня также вводит Великобритания.

Эмбарго на поставки российского угля в ЕС было введено в рамках пятого пакета санкции против РФ.

«Санкционный пакет включает в себя запрет на приобретение, импорт или передачу угля и других твердых видов ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются оттуда, начиная с августа 2022 года», — говорится в документе ЕС.

Ранее бывший министр экономики Польши Януш Штайнхофф заявил, что стране грозят проблемы с отоплением домов предстоящей зимой из-за эмбарго на российской уголь, передает РИА «Новости». Он также указал на возможность дефицита ресурса из-за длительности транспортировки по морю.

До этого газета Financial Times писала, что Европейский союз сократил импорт энергетического угля из России на 48% относительно мая в преддверии полного запрета на его закупки.