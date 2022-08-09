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Губернатор Алиханов назвал «идиотизмом» европейскую систему квотирования транзита

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Властей Калининградской области не устраивает существующая система квот на транзит товаров в российский эксклав через Литву. Об этом «Газете.Ru» сообщил глава региона Антон Алиханов.

«Нас вообще не устраивает европейская система квотирования. Я считаю, что это — откровенный идиотизм, простите за такое резкое выражение. Если европейцы разрешили перевозить ж/д-грузы, тогда почему они, например, не дали нам возможность ввозить в Калининградскую область товары с помощью автоперевозок — в тех объемах, в которых ввозили раньше, до всей этой истории с Литвой», — задался вопросом губернатор.

По его мнению, власти Евросоюза намеренно «закрывают глаза» на недостающие объемы автомобильных перевозок, необходимые Калининградской области.

«Европейцы как будто закрывают глаза, не видят этих объемов. Это очень странная ситуация, логики нет никакой. Мы считаем, что должны добиваться полного исключения калининградского транзита из-под этих ограничений», — резюмировал Алиханов.

В середине июня власти Литвы ограничили российские перевозки по железной дороге в Калининградскую область. Под запрет попал транзит подсанкционных товаров, включая стройматериалы, металл, древесину, цемент, удобрения, алкоголь и другие товары. Позже Еврокомиссия внесла изменения в санкционный пакет. Автомобильный транзит в Калининград остался под запретом, однако железнодорожный стал возможен при «эффективном контроле».

9 августа глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Калининградская область исчерпала некоторые лимиты, установленные Евросоюзом на перевозку подсанкционных товаров через Литву железной дорогой. В список категорий продукции, по которой объемы транзита достигли предела, вошли — отдельные виды железа, стали, нефти и нефтепродуктов, удобрений, антифриз, лесоматериалов.

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