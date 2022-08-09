Глава регулятора Германии призвал экономить газ, чтобы стабилизировать цены на топливо

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что если все страны Евросоюза (ЕС) будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на топливо. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу ZDF.

«Если все страны Европы будут экономить газ, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — сказал глава немецкого регулятора.

Мюллер приветствовал принятый общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%. По его мнению, принятие этого документа означает, что Германия не осталась в одиночестве и что «ни одна европейская страна не должна в одиночку переживать этот газовый кризис».

5 августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы. Цель меры — сэкономить газ на предстоящую зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия уже «намеренно обрубила» поставки в 12 стран ЕС. Она не уточнила, о каких именно странах идет речь. Ответственность за энергетический кризис на территории Евросоюза она возложила на Москву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на опасения Берлина о полной приостановке поставок газа из России говорил, что Москва «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».