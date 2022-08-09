Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Нижнем Новгороде полицейская расклеила по городу интимные фото любовницы... 16:23
FT: в ЕС не разделяют идею Эстонии о запрете на туристические визы... 16:22
Житель Кургана открыл стрельбу по прохожим из охотничьего ружья 16:22
АТОР: взрыв в Крыму произошел далеко от курортов, туристы не пострадали 16:21
Президент FIDE не считает, что отказ Карлсена обесценивает звание чемпиона мира... 16:17
Экс-президент Чехии обвинил Запад в замалчивании неудобных фактов об Украине 16:12
Кондратьев заявил, что первый в России завод по производству батареек появится... 16:11
Женщину, толкнувшую дочь на инвалидной коляске под автобус, проверят... 16:07
РИА «Новости»: очевидцы сообщили о взрывах в Крыму 16:05
Тарасова назвала геноцидом лишение гражданства Литвы фигуристки Дробязко из-за шоу Навки 16:05
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава регулятора Германии призвал экономить газ, чтобы стабилизировать цены на топливо

close
100%
Depositphotos

Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер считает, что если все страны Евросоюза (ЕС) будут экономить газ, это позволит стабилизировать цены на топливо. Такое мнение он выразил в интервью телеканалу ZDF.

«Если все страны Европы будут экономить газ, это может стабилизировать цену, может быть, даже снизить ее и обеспечить достаточное количество газа на осень и зиму», — сказал глава немецкого регулятора.

Мюллер приветствовал принятый общеевропейский план по сокращению потребления газа на 15%. По его мнению, принятие этого документа означает, что Германия не осталась в одиночестве и что «ни одна европейская страна не должна в одиночку переживать этот газовый кризис».

5 августа ЕС окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы. Цель меры — сэкономить газ на предстоящую зиму, чтобы подготовиться к возможным перебоям с поставками из России.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявляла, что Россия уже «намеренно обрубила» поставки в 12 стран ЕС. Она не уточнила, о каких именно странах идет речь. Ответственность за энергетический кризис на территории Евросоюза она возложила на Москву.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на опасения Берлина о полной приостановке поставок газа из России говорил, что Москва «весьма и весьма аккуратно к своему реноме относится, к реноме ответственного поставщика».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть