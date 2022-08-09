Forbes сообщил, что «Яндекс» решил закрыть сервисы доставки еды в Лондоне и Париже

Российская транснациональная компания в отрасли информационных технологий «Яндекс», чей головной офис зарегистрирован в Нидерландах, решила прекратить работу сервисов экспресс-доставки продуктов в Лондоне и Париже. Об этом журналу Forbes рассказали два источника — близкий к «Яндекс.Лавке» и близкий к Yandex.Go.

По данным собеседников издания, «Яндекс» уже начал ликвидировать французское подразделение, процесс завершится «максимум через два-три месяца».

Лондонский бизнес по доставке продуктов тоже закрывается, так как российская компания не смогла найти покупателя на него. По словам источника, близкого к Yandex.Go, «Яндексу» требовался «новый игрок с деньгами», но таких на рынке пока нет. «А у существующих игроков есть свои платформы», — объяснил собеседник Forbes.

Представитель «Яндекса» сообщил изданию, что в Лондоне и Париже компания сменила бизнес-модель и теперь предлагает IT-решения по управлению доставкой сторонним заказчикам. Этим займется новое подразделение «Яндекса» — Yango Deli Tech.

В апреле в пресс-службе «Яндекса» опровергли данные о разделении компании на российскую и международную. «Нет никаких планов по разделению компании», — сообщили в пресс-службе.