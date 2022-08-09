Reuters: Германия к 2030 году может потерять более $260 млрд из-за конфликта на Украине

Экономика Германии к 2030 году может потерять свыше 260 миллиардов американских долларов на фоне украинского кризиса в результате возросших цен на энергоносители. Об этом заявили в Reuters.

Согласно исследованию Института занятости (IAB), ситуация на Украине неизбежно приведет к негативным последствиям на рынке труда.

«По сравнению с ожиданиями Европы, ВВП Германии в следующем году упадет на 1,7%, а число занятых сократится примерно на 240 тыс. человек», — уточняется в исследовании.

Подчеркивается, что одной из наиболее пострадавших отраслей окажется гостиничный бизнес, а также сфера досуга и развлечений.

«Энергоемкие отрасли, такие как химическая промышленность и производство металлов, также могут ощутить на себе последствия кризиса», — добавили в СМИ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.