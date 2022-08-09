В Швеции рассказали о пятикратном росте цен на электроэнергию

Цены на электричество в Швеции выросли относительно 2020 года в среднем в пять раз. Об этом лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон заявил телеканалу SVT.

«Цены на электроэнергию почти все время бьют рекорды. Сейчас у нас в среднем в пять раз выше цены на электроэнергию, чем в 2020 году. Трудности в планировании цен на электроэнергию очень велики», — сказал Кристерссон.

По его словам, у правительства возникли серьезные трудности с планированием цен на электроэнергию.

Лидер оппозиционной Умеренной коалиционной партии отметил, что домохозяйства также находятся под давлением инфляции и роста процентных ставок.

В конце июля Европейский центральный банк принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовую процентную ставку увеличили впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставку по депозитам — до 0%, а ставку по краткосрочным кредитам — до 0,75%.

Позднее оператор шведских электросетей Svenska kraftnät предупредил о вероятности отключения электроэнергии в стране этой зимой.