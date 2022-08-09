Минпромторг сообщил, что маркировать электронные сигареты в России начнут с ноября

В России досрочно завершили эксперимент по маркировке никотинсодержащих жидкостей и электронных систем доставки никотина и теперь планируют запустить обязательную маркировку этой продукции с 1 ноября 2022 года. Об этом пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления Минпромторга.

Эксперимент по маркировке электронных сигарет и жидкостей к ним проводили в России с февраля 2022 года. Предполагалось, что он завершится в феврале 2023 года.

Свое решение досрочно прекратить эксперимент в министерстве объяснили многочисленными просьбами «бизнес-сообществ и участников оборота никотинсодержащей продукции» поскорее ввести маркировку. Такие просьбы поступают в Минпромторг, в правительство и оператору системы маркировки ООО «Оператор-ЦРПТ».

«В своих обращениях бизнес-сообщество обращает внимание на готовность отрасли к введению обязательной маркировки с 1 ноября 2022 г. и наличие высокой доли на рынке контрафактной никотинсодержащей продукции», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

В конце июля в Минздраве предложили убрать из свободной продажи электронные сигареты и вейпы.