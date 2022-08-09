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Biznes Wprost: в Польше готовятся к дефициту молока из-за энергокризиса

Польские молочники попросили правительство поддержать отрасль из-за энергокризиса

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Представители ассоциации польских переработчиков молока обратились к правительству с просьбой оказать поддержку производителям молочной продукции в связи с наступающим дефицитом молока из-за энергокризиса. Об этом сообщает газетаBiznes Wprost.

«Предприятия получают письма от поставщиков энерго- и газоснабжения, согласно которым планируется ввести планы по ограничению потребления этих коммунальных услуг до уровней, не позволяющих поддерживать производство, хранение и даже эксплуатацию внутриплощадочных очистных сооружений», — сказано в письме.

В обращении отмечается, что всего лишь два-три дня проблем с энергоснабжением могут вызвать настоящую катастрофу, так как нельзя отложить переработку молока на такой срок.

Ранее Handelsblatt писала, что 10% немцев закупили обогреватели, опасаясь отключения отопления зимой.

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