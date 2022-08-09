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РБК: потребительское кредитование в России приблизилось в июле к докризисному уровню

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Depositphotos

Рынок необеспеченного кредитования в июле после провала в весенние месяцы и слабого роста в июне практически вернулся к уровням начала 2022 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику аналитической компании Frank RG.

В июле банки одобрили россиянам 1,75 млн кредитов наличными на 427,4 млрд руб. Относительно июня рост составил 23,3%. Июльский показатель наиболее близок к значениям января и февраля. Тогда продажи кредитных организаций в сегменте потребительского кредитования составляли 467,8 млрд и 484,4 млрд руб. соответственно.

Но относительно рекордного для розницы 2021 года июльские показатели пока выглядят слабыми. В годовом выражении объем выданных за месяц беззалоговых кредитов снизился почти на 45%, а количество — на 26,2%.

«Несмотря на заметное снижение, ставки по потребкредитам и ипотеке остаются выше, чем в условиях пандемии, что может оказывать влияние на спрос со стороны заемщиков», — объяснил ситуацию управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.

В конце июля сообщалось, что Банк России резко снизил ключевую ставку сразу — на 1,5 процентных пункта, до 8% годовых.

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