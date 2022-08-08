В Италии нашли способ заменить российское топливо

Энергетическая группа компаний (ГК) Maire Tecnimont собирается снизить зависимость Италии от российского топлива с помощью производства газа из перерабатываемых отходов. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на заявление исполнительного директора ГК Алессандро Бернини.

Maire Tecnimont разрабатывает технологию извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. Каждый год на свалках в Италии размещают 16 млн тонн неперерабатываемых отходов.

«Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей... При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом», — считает Бернини.

После 24 февраля Рим поставил задачу в предельно сжатые сроки снизить зависимость страны от российского природного газа. Италия стала заключать соглашения на поставки из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран.

В конце июня премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что страна уменьшила поставки российского газа с 40% до 25% в общем объеме импорта.