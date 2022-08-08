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В Минфине сообщили, что объем Фонда национального благосостояния вырос на 1,4 трлн рублей

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России в июле 2022 года вырос почти на 1,4 трлн рублей. Сообщение об этом пресс-служба министерства финансов России опубликовала на своем сайте.

По состоянию на 1 августа, объем фонда составил 12 155 885,2 млн рублей. Это равно 9,1% ВВП, который прогнозировали на 2022 год. На 1 июля объем фонда оценивали в 10,7 трлн рублей.

ФНБ владеет 50 млрд евро, 5,4 млрд фунтов стерлингов, 782,3 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме, более 256,6 млн руб. Эти деньги размещены на отдельных банковских счетах в Банке России.

На депозитах в ВЭБ.РФ ФНБ хранит чуть более 528,9 млрд руб., в ВТБ и Газпромбанке — 138,433 млрд руб. В обыкновенные акции Сбербанка фонд вложил 1,5 трлн руб., в обыкновенные акции «Аэрофлота» — 65,5 млрд руб.

В начале июля в пресс-службе российского Минфина сообщали, что объем ФНБ в июне 2022 года сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей. На 1 июля объем фонда был равен 10 трлн 774,982 млрд рублей или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

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