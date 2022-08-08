Министр Польши Анна Москва заявила, что страна не намерена делиться газом

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва в интервью изданию Sieci заявила, что Еврокомиссия не заставит ее страну сокращать потребление газа и делиться им с соседями.

«Энергетическая безопасность лежит в исключительной компетенции стран. Мы никогда не согласимся на ее перевод на европейский уровень. Никто не может заставить нас регулировать потребление газа или вводить другие ограничительные меры», — сказала она.

Министр подчеркнула, что инфраструктура и газопроводы — это собственность Польши, и только поляки могут решать, как ей распоряжаться и кому предоставлять, а Еврокомиссия не сможет ни к чему «принудить» эту страну.

Ранее план ЕС по снижению потребления газа на 15% отказались поддержать Венгрия и Польша.

До этого сообщалось, что страны ЕС окончательно приняли план снижения спроса на газ на 15%.

30 июля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Европейского союза (ЕС) в два раза сократили закупки природного газа из России за период с начала конфликта на Украине.