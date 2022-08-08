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Российский Центробанк ограничил спекулятивные сделки на фондовом рынке

ЦБ России ограничил часть спекулятивных сделок с иностранными ценными бумагами

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Depositphotos

Банк России решил ограничить некоторые спекулятивные сделки на фондовом рынке для сохранения финансовой стабильности. Информация об этом следует из сообщения, которое пресс-служба регулятора опубликовала на своем сайте.

Депозитарии и регистраторы не смогут в течение шести месяцев проводить операции с ценными бумагами, полученными со счетов иностранных депозитариев или уполномоченных держателей, кроме акций, купленных до 1 марта 2022 года.

В течение того же срока будут действовать ограничения на акции, которые приобретали нерезиденты из дружественных стран и контролируемые иностранные компании — кроме резидентов Беларуси — у прочих нерезидентов в срок с 25 июня 2022 года.

Ограничительные меры не затронут бумаги, которые были получены после погашения депозитарных расписок, если инвестор владел ими до 1 марта 2022 года.

В конце июля глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ решил продлить в сентябре ограничения на выдачу иностранной наличной валюты. Но, по ее словам, доллары продолжат обращение в России даже при апокалиптичном сценарии.

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