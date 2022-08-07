YLE предупредила жителей Финляндии о почти пятикратном росте цен на электричество зимой

Значительное подорожание электроэнергии ждет Финляндию грядущей зимой. Экономисты и производители ресурса прогнозируют, что его стоимость вырастет с 10 до 48 евроцентов за киловатт/час, сообщила телерадиокомпания YLE.

В течение прошлого года цена электричества не превышала 10 евроцентов, однако скоро она повысится в пятикратном размере.

Этот рост обусловлен тем, что производители ориентируются на фьючерсы, обязывающие энергетиков обеспечивать поставки ресурса в конкретный срок, отмечает ФАН.

«Такой ситуации на рынке электроэнергии раньше не было, но и такой ситуации в Европе не было уже давно. Я бы сказал, что самая важная причина — это крайне резкое повышение стоимости природного газа, которое повлияло на общий рост цен на электроэнергию в Европе», — пояснил представитель компании Fingrid Ристо Кууси.