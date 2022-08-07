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В ФРГ обвинили Европу в провоцировании энергокризиса в странах третьего мира

Handelsblatt: Европа провоцирует энергокризис в странах третьего мира

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Gustau Nacarino/Reuters

Европа ищет по всему миру замену российскому газу, создавая невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ), пишет немецкая газета Handelsblatt.

Как говорится в статье, таким образом Европа оставляет без СПГ страны третьего мира. Ее действия вызывают в таких государствах острый энергетический кризис. В результате танкеры-газовозы все реже заходят в порты Азии.

В публикации отмечается, что энергетические компании в развивающихся странах больше не могут закупать СПГ по мировым ценам. Сжиженный природный газ является важнейшим источником энергообеспечения государств «глобального Юга».

Вице-президент британской нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал критической ситуацию в Южной Азии. По его словам, Европа «выкачивает» СПГ из остального мира и создает кризис в развивающихся странах, в которых нарастает социальное недовольство. К примеру, представители Бангладеш уже заявили, что Евросоюз «переманивает» деньгами производителей СПГ и «погружает во тьму» миллионы людей в развивающихся государствах.

В Бангладеш в условиях летней жары ежедневно и на долгие часы отключается электричество. Согласно распоряжению властей, супермаркеты и магазины с целью экономии электроэнергии должны закрываться после наступления сумерек. Теплостанциям не хватает топлива для обеспечения электричеством страны с населением в 171 млн человек. На СПГ приходится пятая часть потребностей Бангладеш в газе. При этом за два года с мая 2020-го по май 2022 года цены на него увеличились в десять раз.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на экспертов рынка и аналитиков писала, что Европа занимается поисками газа, массово скупая его у всех, отчего наиболее бедные страны могут остаться без электричества.

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