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В лесном фонде Молдавии заявили, что граждане активно запасаются дровами из-за кризиса

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Ростислав Нетисов/РИА «Новости»

Глава управления лесного фонда Молдавии при правительственном агентстве Moldsilva Юлиан Мамай в эфире Jurnal TV рассказал, что жители страны активно делают запасы дров из-за энергетического кризиса.

«Жители страны готовятся к тяжелой зиме, в райцентрах скупают дрова большими темпами, запасы на складах быстро опустошаются, несмотря на рост цен на древесину на 10%», — сказал он.

По словам Мамая, спрос на данный ресурс превышает запасы, находящиеся в распоряжении государства.

14 июля Deutsche Bank сообщал, что в Германии могут перейти на дрова для обогрева домов зимой.

4 июля в «Молдовагазе» заявили о росте до $130 млн долга за газ из-за отклонений в тарифах.

22 июня премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что необходимо сдержать возможный рост цен на дрова. По ее словам, необходимо не допустить дефицит дров этой осенью и, при необходимости, может быть запрошена соответствующая поддержка из-за рубежа.

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