РБК: Минтруд РФ планирует разработать стратегию по обеспечению гендерного равенства

Минтруд начал проектировать национальную стратегию действий в интересах женщин до 2030 года. Об этом сообщает РБК.

Данная программа предполагает, что получится преодолеть «стеклянный потолок», обеспечив гендерное равенство и баланс между семьей и работой.

Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2023–2030 годы будет ориентирована на реализацию принципа равных прав и свобод полов во всех сферах жизни, повышение экономической независимости.

Ко всему прочему, задачи новой программы состоят в преодолении стереотипных представлений о социальных ролях девушек. Еще в министерстве Минтруд поддерживают расширение доступа женщин к финансовым ресурсам.

Соответствующая стратегия может быть реализована в два этапа — с 2023 по 2026 год и с 2027 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что россияне имеют право получить компенсацию за несвоевременные выплаты отпускных. Расчет отпускных регулируется статьей 139 Трудового кодекса России.