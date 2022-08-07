Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Полузащитник ЦСКА Карраскаль признался в любви главному тренеру команды Федотову 04:33
Стали известны подробности задержания журналистки Асламовой в Косово 04:17
Врач развеяла миф о пользе обезжиренного творога для похудения 04:10
Президент Мексики Обрадор направил военных для борьбы с пожаром на Кубе 04:05
Грушевский обвинил судью матча ЦСКА— «Факел» в «убийстве» команды 03:57
Спасатели нашли тело погибшего на горящей нефтебазе на Кубе 03:54
Трамп сравнил политику Байдена с делами «пяти худших президентов» США 03:40
CBS: до фронта на Украине доходит только 30% западной помощи 03:34
Пушков усомнился в готовности Запада объявить Турции политическую войну 03:29
В академии «Рубина» рассказали о воспитаннике, который убил своего... 03:27
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В США планируют снижать инфляцию за счет ухудшения здравоохранения и защиты климата

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд

close
100%
J. Scott Applewhite/AP

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на $400 млрд, сообщается на сайте верхней палаты Конгресса США.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата. Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства. С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

Ранее основатель, генеральный директор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск заявил, что рецессия в США может продлиться «пару лет» и оказаться достаточно мягкой.

Предприниматель допустил вероятность наступления мировой рецессии в случае начала военных действий между Китаем и Тайванем.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть