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FT: западные страны обеспокоены углубляющимся сотрудничеством России и Турции

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Вячеслав Прокофьев/POOL/Reuters

Страны Запада все более обеспокоены растущим сотрудничеством РФ с Турцией, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, источники «обеспокоены» заявлениями двух лидеров о намерении углубить сотрудничество — в частности, в сферах торговли и экономики.

Другой представитель Евросоюза сказал, что Брюссель «все более и более пристально» следит за турецко-российскими отношениями, а еще один назвал позицию Анкары «оппортунистской».

Ранее президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Эрдоган по итогам переговоров в Сочи приняли решение совместно наращивать торговые объемы, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере торговли, транспорта, туризма и сельского хозяйства, следует из совместного заявления политиков.

Отмечается, что страны готовы предпринять конкретные шаги для наращивания взаимодействия по вопросам, которые долгое время оставались на повестке дня обеих сторон. В частности, речь шла о транспорте, торговле, сельском хозяйстве, промышленности, финансах, туризме и строительстве.

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