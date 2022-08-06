Маск назвал свои условия для покупки Twitter

Возобновление сделки по приобретению Twitter возможно, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети. Об этом в субботу, 6 августа, заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — цитирует Маска газета «Известия».

30 июля стало известно, что Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало на него в суд из-за отказа завершить сделку по покупке социальной сети.