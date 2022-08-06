Зеленский предложил Раде утвердить решение СНБО конфисковать имущество России на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 5 августа «О применении секторальных, специальных экономических и других ограничительных мер в отношении Российской Федерации». Документ уже передан парламентскому комитету на рассмотрение, говорится на сайте Рады.

Содержание проекта постановления пока неизвестно.

5 августа украинское правительство утвердило указ Зеленского о конфискации более 903 объектов собственности РФ на украинской территории. По словам премьер-министра страны Дениса Шмыгаля, все вырученные средства пойдут на оборону и восстановление Украины. Все конфискованное имущество разделили на три категории: имущество, принадлежащее государству, активы подсанкционных граждан и компаний из РФ, активы российских банков. Шмыгаль отметил, что следующим шагом должна стать конфискация активов России в западных странах.

До этого президент Владимир Зеленский заявил, что в стране уже конфисковали российские активы на общую сумму порядка $765 млн, также планируется принудительно изъять еще более 900 принадлежащих государству активов.