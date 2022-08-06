Bloomberg: укрепление рубля стало «головной болью» для западных банков, терпящих убытки

Агентство Bloomberg утверждает, что укрепление рубля к евро стало «головной болью» для западных банков. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что покинувшие Российскую Федерацию иностранные компании терпят огромные убытки.

По словам исполнительного директора австрийского Raiffeisen Bank Иоганна Штробля, прибыль его банка на фоне укрепления рубля растет, но для тех, кто решил ликвидировать свой бизнес в РФ, крепкий рубль стал «головной болью».

Агентство подчеркивает, что покинувшие Россию компании после начала специальной военной операции РФ на территории Украины потерпели серьезные убытки. Например, французский кредитный банк Societe Generale SA подтвердил, что по итогам второго квартала его доналоговые потери из-за ухода составили 3,3 млрд евро.

Ранее американская валюта выросла относительно российской по итогам торговой недели на Московской бирже и составила 60,58 рублей.

Один евро к 18:59 (по мск) 5 августа торговался на уровне 61,54 рубля. Доллар от начала торгового дня вырос на 23 копейки, европейская валюта — на 4 копейки.